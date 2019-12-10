Хабенскому присудили государственную премию за благотворительность

Актер Константин Хабенский получил государственную премию за выдающиеся достижения в благотворительности, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Этим же указом премию за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности Путин присудил председателю совета Союза семей военнослужащих Марии Большаковой.

Размер обеих премий — 2,5 миллиона рублей.

Хабенский более 10 лет руководит благотворительным «Фондом Хабенского», который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, добавляет ТАСС.

Премии за достижения в благотворительности и в правозащите впервые вручили в 2016-м, в разные годы лауреатами становились учредитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.