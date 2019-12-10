«Что конкретно сделали за последние четыре года, дабы защитить лично меня». Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене раскритиковала Минспорта и ОКР

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене опубликовала открытое письмо с критикой министерства спорта и Олимпийского комитета России.

В письме, опубликованном «Чемпионат.com», Ласицкене указывает, что с 2015 года, когда Всероссийская федерации легкой атлетики (ВФЛА) была дисквалифицирована из-за допинга, а спортсмены из РФ лишились возможности выступать под российским флагом, не было принято никаких мер, чтобы изменить ситуацию.

«Мы провели внутреннее расследование? Кто в итоге был наказан? <…> Или мы просто со всем согласились и не стали ничего выяснять дальше?» — пишет спортсменка.

Почему, задается вопросом Ласицкене, в легкой атлетике по-прежнему «вовсю используют запрещенные препараты, спокойно работают тренеры спортсменов, пойманных на допинге, а чиновники-руководители фальсифицируют официальные документы?».

«Неужели министерство спорта и ОКР все эти четыре года устраивала работа руководства ВФЛА?» — пишет Ласицкене.

Спортсменка указывает, что она уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований. «И хочу получить то, что мне принадлежит — право выступать. Всегда и везде. За это я и борюсь!» — завершает открытое письмо Ласицкене.

В сентябре 2019 года Мария Ласицкене стала первой в истории спортсменкой, ставшей трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. На чемпионате мира Ласицкене выступала как нейтральный спортсмен из-за дисквалификации ВФЛА.

На последнюю на настоящий момент летнюю Олимпиаду, прошедшую в 2016 году, российские спортсмены из-за допингового скандала допускались в индивидуальном порядке по решению МОК. Они выступали как нейтральные спортсмены.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира.