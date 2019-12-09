«Ведомости» узнали о планах «Яндекса» арендовать офис в «Москва-Сити». Сделка может стать одной из крупнейших на рынке
«Яндекс» занимается поиском площадей под еще один офис, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке. Дальше всего, по данным издания, продвинулись переговоры с Capital Group об аренде площадей в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити».
Речь идет обо всех свободных площадях в башне «Око», включая коворкинг BusinessClub, который должен открыться в январе, пишут «Ведомости». Всего «Яндекс» может арендовать до 44,5 тысячи квадратных метров. Аренда таких площадей в «Москва-Сити» обойдется в 1,3–1,5 миллиарда рублей в год, подсчитали опрошенные изданием консультанты.
Если стороны договорятся, подчеркнули собеседники «Ведомостей», то это будет одна из крупнейших сделок на рынке офисной недвижимости за последние несколько лет.
Сейчас штаб-квартира «Яндекса» находится на улице Льва Толстого в деловом квартале «Красная Роза». Ранее интернет-компания планировала купить долю в этом комплексе, однако затем планы поменялись. В декабре 2018 года «Яндекс» объявил о покупке участка на улице Косыгина для строительства новой штаб-квартиры.
Кроме «Красной Розы», подразделения «Яндекса» также арендуют площади в комплексе «Аврора» рядом с Павелецким вокзалом, коворкинге Workki на Зубовском бульваре и торгово-деловом центре Lotte на Новом Арбате.