Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

Американский экономист Пол Волкер умер 8 декабря в Нью-Йорке в возрасте 92 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его дочь.

Как отмечает Reuters, Пол Волкер был болен раком предстательной железы.

Rex / Vida Press

Пол Волкер более 60 лет участвовал в формировании экономической политики США. В 1979-1987 годах он возглавлял правление Федеральной резервной системы (ФРС) — федерального агентства США, выполняющего функции центрального банка. Во время работы в ФРС он руководил кампанией по борьбе с инфляцией. За это время уровень инфляции в США снизился с 11,20% до 3,66%.

В 2009-2011 годах Пол Волкер возглавлял Консультативный совет по экономическому восстановлению, созданный 44-м президентом США Бараком Обамой после мирового финансового кризиса 2008 года. В это время Волкер убедил законодателей ввести ограничения против крупных банков — эта мера известна как «правило Волкера».