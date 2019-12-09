Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер
Американский экономист Пол Волкер умер 8 декабря в Нью-Йорке в возрасте 92 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его дочь.
Как отмечает Reuters, Пол Волкер был болен раком предстательной железы.
Пол Волкер более 60 лет участвовал в формировании экономической политики США. В 1979-1987 годах он возглавлял правление Федеральной резервной системы (ФРС) — федерального агентства США, выполняющего функции центрального банка. Во время работы в ФРС он руководил кампанией по борьбе с инфляцией. За это время уровень инфляции в США снизился с 11,20% до 3,66%.
В 2009-2011 годах Пол Волкер возглавлял Консультативный совет по экономическому восстановлению, созданный 44-м президентом США Бараком Обамой после мирового финансового кризиса 2008 года. В это время Волкер убедил законодателей ввести ограничения против крупных банков — эта мера известна как «правило Волкера».