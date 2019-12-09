Суд в Москве приговорил бывшего министра транспорта Украины к двум годам колонии по делу о нападении на посольство России

Мосгорсуд приговорил бывшего министра транспорта Украины, экс-депутата Верховной Рады Николая Рудьковского к двум годам лишения свободы по делу о нападении на посольство РФ в Киеве в июне 2014 года.

Суд зачел Рудьковскому время нахождения под арестом, таким образом, в заключении бывшему депутату осталось провести около трех месяцев. Гособвинение просило приговорить Рудьковского к шести годам колонии.

Также суд обязал Рудьковского выплатить по гражданским искам в пользу МИД России 5 миллионов 750 тысяч рублей.

При вынесении приговора, сообщает «Интерфакс», суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, в том числе то, что Рудьковский раскаялся и частично возместил ущерб, заплатив 2 миллиона рублей, и назначил наказание «ниже низшего».

Нападение на посольство РФ в Киеве было совершено 14–15 июня 2014 года. Участники митинга у посольства, начавшегося после того, как в Луганске был сбит военный самолет Ил-76 с 49 людьми на борту, выбыли в здании окна, сорвали флаги и перевернули припаркованные автомобили.

В России после нападения на посольства было возбуждено уголовное дело . Рудьковский, бросивший, по версии следствия, камень в посольство, был арестован в Москве в октябре 2018 года.