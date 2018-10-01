В Москве арестовали бывшего министра транспорта Украины по делу о нападении на посольство России

Полиция Москвы 28 сентября задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского, которого объявили в розыск по делу о нападении на посольство России в Киеве. Бывшего чиновника арестовали, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник.

В отношении Рудьковского возбуждено дело по статье . По версии следствия, в июне 2014 года он бросил камень в посольство России в Киеве. В мае 2016 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра.