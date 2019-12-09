Суд отменил штраф по закону о «фейковых новостях» журналисту из Якутска

Суд во Владивостоке отменил штраф 30 тысяч рублей журналисту газеты «Якутск Вечерний» Михаилу Романову по административной статье о злоупотреблении свободой информации. Об этом в фейсбуке сообщил заместитель главного редактора издания Виталий Обедин.

Романова оштрафовали по закону о так называемых фейковых новостях в июле 2019 года. По словам Обедина, Романов был первым наказанным по этой статье.

«К сожалению, с мотивировочной частью [решения суда об отмене наказания] еще не ознакомлены. Предварительно — за недоказанностью вины», — сказал Обедин «Интерфаксу».

Поводом для дела в отношении Романова стала статья о бывшем сотруднике Северо-Восточного федерального университета Антоне Аммосове, который утверждал, что из-за комментариев в сети про и в Архангельске его избили сотрудники ФСБ.