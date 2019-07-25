Якутского журналиста, заподозренного в воздействии на подсознание читателей, оштрафовали на 30 тысяч рублей

Якутский городской суд оштрафовал журналиста Михаила Романова, которого полиция заподозрила в воздействии на подсознание читателя, на 30 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

Штраф был выписан по статье о распространении в СМИ заведомо ложной информации под видом достоверном, создавшем угрозу общественного порядка (часть 9 статьи 13.15 КоАП). 30 тысяч рублей — минимальная сумма штрафа за это правонарушение.

Первоначальный протокол на Романова был составлен по 1 части статьи 13.15, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 2,5 тысяч рублей за создание произведений со «скрытыми вставками, воздействующими на подсознание людей» или «оказывающими вредное влияние на их здоровье».

Поводом для дела в отношении Романова стала статья, посвященная бывшему сотруднику Северо-Восточного федерального университета, либертарианцу Антону Аммосову, который утверждал, что из-за комментариев в сети про и в Архангельске его избили сотрудники ФСБ.

Как предполагало местное издание «Новости Якутии», воздействующими на подсознание людей полицейским показались слова «Это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…».