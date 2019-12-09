ФОМ: 68% россиян хотят изменения Конституции

68% процентов граждан России считают необходимым пересмотреть и внести поправки в Конституцию. Об этом свидетельствуют результаты Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые приводит РБК.

17% опрошенных высказались против изменений в основном законе страны. За последние годы процент желающих изменений в Конституции вырос в полтора раза, пишет издание. В 2013 году их было 44%.

Из тех, кто хочет изменений, 6% высказались за внесение поправок, направленных на улучшение социальной политики и повышение заботы о пенсионерах. 5% высказались за поправки, направленные на повышение уровня жизни людей, еще 3% — за поправки на улучшение медицины, образования и защиту прав граждан.

На вопрос, хорошая или плохая Конституция РФ, положительно ответили 54% россиян, отрицательно — 22%.

47% считают, что Конституция не определяет жизнь страны, а является чисто формальным документом. 43% думают наоборот. В таком же процентном соотношении россияне заявляли о том, что Конституция не помогает (или наоборот помогает) защитить права рядовых граждан.

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