«Джокер», «Чернобыль» и «Брачная история» номинированы на «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на награду голливудской Ассоциации иностранной прессы — «Золотой глобус». По числу номинация лидирует «Брачная история» Ноа Баумбака, претендующая на шесть наград, в том числе за лучший драматический фильм и лучшие женскую (Скарлетт Йоханссон) и мужскую роль (Адам Драйвер).

В номинации «Лучший драматический фильм» «Брачная история» будет соперничать с «Ирландцем», «1917», «Джокером» и «Двумя папами».

В категории «Лучший комедийный фильм» на «Золотой глобус» номинированы: «Однажды в Голливуде», «Меня зовут Долемайт», «Кролик Джоджо», «Достать ножи» и «Рокетмен».

На «Золотой глобус» за лучший драматический сериал выдвинуты «Наследники», «Корона», «Большая маленькая ложь», «Убивая Еву» и «Утреннее шоу». В номинации «Лучший комедийный сериал» представлены: «Барри», «Метод Комински», «Политик», «Удивительная миссис Мейзел» и «Дрянь».

«Чернобыль» претендует на награду за лучший мини-сериал. Всего у него четыре номинации на «Золотой глобус».

Полный список номинантов можно посмотреть на сайте «Золотого глобуса». Обладатели наград станут известны 5 января.