В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в ДТП, в котором пострадали школьники. Это сын бывшего замглавы областного управления МВД

Следственный комитет объявил о задержании подозреваемого в ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали девять подростков и погибла одна женщина.

Подозреваемый — 43-летний мужчина, имя его не называется. В ведомстве отметили, что после ДТП он отказался от медицинского освидетельствования.

По данным телеграм-каналов Baza и Mash, машина «Тойота», спровоцировавшая аварию, зарегистрирована на Александра Пильганова — генерал-майора юстиции, бывшего заместителя начальника управления МВД по Нижегородской области. Пильганов вышел на пенсию в декабре 2014 года.

В пресс-службе МВД подтвердили РИА Новости, что автомобиль принадлежит одному из бывших сотрудников ведомства. Однако в момент аварии его не было за рулем, добавили в МВД.

Как пишет Life Shot, аварию спровоцировал 43-летний Виктор Пильганов, сын генерала. По некоторым данным, он был пьян. Сам Александр Пильганов в момент аварии находился на пассажирском сидении.

ДТП произошло вечером 7 декабря на улице Горького неподалеку от Театра юного зрителя. Автомобиль «Тойота» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ауди». Та машина вылетела на тротуар, сбив группу школьников и взрослых, направлявшихся в театр. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Наказание по нему предполагает до 12 лет лишения свободы.