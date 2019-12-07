В Нижнем Новгороде автомобиль сбил группу школьников, идущих в театр. Ранены 11 человек, погибла учительница

В Нижнем Новгороде автомобиль вылетел на тротуар и сбил группу девятиклассников, которые в сопровождении двух учительниц шли в театр.

Травмы разной степени тяжести получили 11 детей, 10 доставлены в местные больницы, одному школьнику помощь была оказана на месте. Одна из учительниц погибла, вторая ранена.

Авария произошла в субботу в 17.30 на улице Горького недалеко от Театра юного зрителя. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами, одна из которых вылетела на тротуар.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщает «Интерфакс».