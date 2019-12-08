Тамбовский вице-губернатор Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом, погиб, выпав из окна

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, подозреваемый в мошенничестве, погиб при падении из окна с пятого этажа, сообщили ТАСС в региональном управлении СК.

Чиновник находился под домашним арестом. В последнее время, пока шло следствие, Чулков проживал в квартире своей матери на пятом этаже. Следственный комитет проводит проверку, в рамках которой будут установлены обстоятельства гибели чиновника.

По данным местных СМИ, Чулков оставил записку, о содержании которой пока ничего неизвестно. В ноябре подследственный пытался покончить с собой.

Заместителя главы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова задержали 16 октября. Его заподозрили в попытке хищения имущества государственного комплекса «Рассказовский рынок».