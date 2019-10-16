Задержан замглавы администрации Тамбовской области

Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков задержан 16 октября возле здания администрации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник.

Причины задержания неизвестны. Издание «Онлайн Тамбов.ру» предположило, что Чулкова задержали по делу о мошенничестве. Официально это не подтверждено.

В Следственном комитете сообщили РБК, что не имеют отношения к задержанию.

46-летний Глеб Чулков работает заместителем главы администрации с 2008 года.