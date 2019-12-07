В Москве задержали родителей фигурантов дела «Нового величия» и «Сети», вышедших на пикет к Кремлю

В Москве возле Кремля задержали родителей фигурантов дел и , которые проводили одиночные пикеты.

Среди задержанных, пишет Ксения Гагай из фонда «Общественный вердикт», Светлана Пчелинцева — мать Дмитрия Пчелинцева, фигуранта дела «Сети», Юлия Павликова — мать Анны Павликовой, обвиняемой по делу «Нового величия», Татьяна Чернова — мать Андрея Чернова, фигуранта дела «Сети», и Михаил Метлин — отец Егора Метлина.

О задержании участников одиночных пикетов также сообщил в телеграм-канале бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов.

Задержанных везут в ОВД «Китай-город».

На одиночные пикеты к Кремлю, пишет «Новая газета», вышли около 50 человек - родные и близкие обвиняемых и осужденных о статьям об экстремизме и терроризме, в том числе фигурантов .

В начале ноября родственники фигурантов дела «Нового величия», дела «Сети», «московского дела» и других объявили о создании движения «Матери против политических репрессий» в начале ноября. Тогда же они провели серию одиночных пикетов у администрации президента. «Матери против политических репрессий» также обратились к президенту РФ с просьбой взять расследование дел, по которым обвиняют их родственников, под личный контроль.