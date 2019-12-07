The Village по требованию Роскомнадзора удалил интервью с осужденным за наркотики

Издание The Village удалило статью «Я отбываю срок за закладки», в которой осужденный Уголовного кодекса на условиях анонимности рассказывал об индустрии торговли наркотиками и российских колониях.

Материал, подготовленный екатеринбурской редакцией The Village, был опубликован в августе. В реестр запрещенной информации, сообщает «Медиазона», публикация была внесена по решению МВД 5 декабря, доступ к странице не ограничивался.

В декабре 2018 года сайт «Батенька, да вы трансформер» по требованию Роскомнадзора удалил статью о женщине, долгое время употребляющей героин. Это публикация вызвала споры как в соцсетях, так и среди журналистов.

В октябре 2019 года МВД потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к статье «Репортаж из кетаминового транса», опубликованную Baza. Издание удалило публикацию.