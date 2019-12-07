Компания «Продфутсервис», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, с начала декабря получила контракты на поставку питания в больницы Московской области на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на данные сайта «Госзакупки».

«Продфутсервис» в декабре выиграл два тендера на поставку питания в подмосковные больницы. В обоих случаях, отмечает «МБХ медиа», конкурентом этой компании было ООО «Вилмап», принадлежащее Елене Чубенко.

Ранее Daily Storm писал, что Чубенко работает в образовательном центре «Сириус», созданном фондом «Талант и успех» виолончелиста .

В декабре 2018 года в ряде школ и детских садов Москвы, куда поставляли питание «Комбинат питания „Конкорд“», принадлежавший на тот момент Евгению Пригожину, и «Вито-1», которые также связывали с этим бизнесменом, произошла вспышка дизентерии, затронувшая десятки детей. Поставщики питания категорически отрицали какую-либо причастность к вспышке заболевания.

В марте 2019 года сообщалось, что госконтракты на поставку питания в московские школы получили 13 компаний, так или иначе связанных с Пригожиным, включая «Продфутсервис».