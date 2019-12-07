Функцию скрытия лайков в Instagram тестируют для проверки теории, что такой шаг повысит активность пользователей. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на бывших сотрудников Instagram.

Внутреннее исследование, рассказал один из собеседников CNBC, показало, что пользователи все чаще удаляют посты, набравшие мало лайков. Предполагается, что без счетчика лайков пользователи будут более активно создавать посты, меньше задумываясь об их потенциальной популярности. Такая теория, сообщили источники, популярна у руководства компании Facebook, которой принадлежит Instagram.

Официально, напоминает CNBC, называлась другая причина, по которой в Instagram тестируют отказ от счетчика лайков. Глава Instagram Адам Моссери, заявлял, что такая мера направлена на борьбу с кибербуллингом.

О том, что Instagram рассматривает возможность отказаться от счетчика лайков, стало известно в апреле. Соцсеть заявила, что хочет, чтобы пользователи сфокусировались на фотографиях и видео, которые они публикуют, а не на количестве лайков под ними.

Сначала функцию скрытия лайков начали испытывать в некоторых странах, а в середине ноября она появилась в тестовом режиме по всему миру.