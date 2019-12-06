Суд вынес приговор еще трем фигурантам «московского дела»: два реальных срока и один условный

Судья Мещанского суда Ирина Аккуратова вынесла приговор фигурантам «московского дела» Егору Лесных, Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову. Как сообщает «Медиазона», Лесных получил три года колонии общего режима, Мартинцов — два с половиной года колонии, Мыльников — два года условно.

Подсудимых признали виновными в применении насилия в отношении представителя власти. По версии обвинения, на акции протеста в Москве 27 июля Мартинцов, Мыльников и Лесных повалили на землю сотрудника Росгвардии, а Лесных также ударил ногой полицейского. Все трое вину отрицают.

Обновлено. После оглашения приговора в суде задержали бывшего фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло, который бросил розу в «аквариум» к подсудимым.

Ранее 6 декабря суды вынесли приговоры четырем фигурантам «московского дела». Студента и видеоблогера Егора Жукова признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорили к трем годам условно.

Еще троих человек признали виновными в применении насилия к представителям власти: Павел Новиков, признавший вину, был приговорен к штрафу в 120 тысяч рублей, Никита Чирцов получил год колонии, а Владимир Емельянов — два года условно.