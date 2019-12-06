СК закрыл дело об участии в «массовых беспорядках» 27 июля против Сергея Фомина

С москвича Сергея Фомина сняли обвинения в участии в «массовых беспорядках» 27 июля, сообщает СК.

Дело против Фомина закрыто, домашний арест отменили. В действиях Фомина на митинге следствие не нашло состава преступления.

«Процессуальное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов в совокупности», — сказано в сообщении СК.

Изначально Фомину хотели вменить организацию беспорядков, затем Следственный комитет отредактировал пресс-релиз, заменив слово «организация» на «участие».

К 6 декабря Фомин оставался единственным фигурантом «московского дела», которого обвинили по статье о массовых беспорядках. Кроме него по этой статье обвиняли Алексея Миняйло, дело против него закрыли в сентябре.