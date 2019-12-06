РБК узнало о планах закрыть часть магазинов Spar в России

Торговый дом «Интерторг», развивающий супермаркеты голландской сети Spar в России, закроет несколько магазинов. Об этом РБК рассказал совладелец «Интерторга» Мушвиг Абдуллаев.

Компания задолжала поставщикам почти три миллиарда рублей, несколько контрагентов планируют обратиться в суд с заявлениями о банкротстве, пишет РБК. Соответствующие уведомления опубликованы на портале «Федресурс».

Источники издания говорят, что закроется от 40 до 100 магазинов. Абдуллаев не назвал количество торговых точек, которые планируют закрыть. Речь идет о магазинах в Карелии, Мурманске, Архангельске.

Совладелец «Интерторга» уверяет, что компания рассчитается с поставщиками, в Spar Russia от комментариев отказались.

Под управлением «Интерторга» работает 184 супермаркета и 11 гипермаркетов Spar, а также 249 универсамов «Семья» и восемь супермаркетов «Идея». В ноябре «Фонтанка» сообщала, что в петербургских магазинах «Семья» увольняют кассиров и грузчиков, а управляющим рассылают инструкции по закрытию торговых точек.

С начала 2019 года к «Интерторгу» подали 207 арбитражных исков, добавляет РБК. Взыскать долги пытаются производители овощной, мясной, молочной продукции, а также поставщики сигарет и напитков. Некоторые контрагенты уже прекратили поставки в Spar.