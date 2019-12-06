Обвинение в краже данных 700 тысяч сотрудников РЖД предъявили жителю Кубани. Он сделал это из любопытства

Жителю Краснодарского края 1993 года рождения предъявили обвинение по делу о краже данных 703 тысяч сотрудников РЖД, сообщает Следственный комитет.

Обвиняемый признал вину, обвинение предъявили по двум статьям: о неправомерном доступе к охраняемой законом информации и о незаконном получении и разглашении коммерческой тайны.

По словам молодого человека, который работает в IT, он сделал это из любопытства. «С целью любопытства, интереса, как организована эта структура и как пишутся сайты РЖД, хотел посмотреть. Не преследовал какую-то корыстную цель», — сказал он на видеозаписи, опубликованной Следственным комитетом (цитата по РИА Новости).

Утечку РЖД зафиксировали в июне 2019 года. В открытый доступ попали имена, адреса, фотографии, должности и номера СНИЛС почти всех сотрудников — всего в корпорации работают 735 тысяч человек. Клиентов утечка не коснулась.