Фигуранту «московского дела» Владимиру Емельянову дали два года условно

Судья Мещанского суда Татьяна Шанина приговорила фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова к двум годам условно, сообщает «Медиазона».

Как утверждает СК, на 27 июля Емельянов схватил сотрудника Росгвардии за форму. Емельянова обвинили в применении насилия к представителю власти.

Прокуратура запрашивала четыре года колонии, росгвардеец Максим Косов просил не наказывать Емельянова строго.

Тверской суд 6 декабря вынес еще два приговора по делу о беспорядках 27 июля. Павла Новикова оштрафовали на 120 тысяч рублей, Никите Чирцову дали год колонии. Обоих обвиняли в применении насилия к полицейскому. Кунцевский суд Москвы 6 декабря приговорил к трем годам условно Егора Жукова, обвинявшегося в призывах к экстремизму в интернете по тому же делу.