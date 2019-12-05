Главный инженер Boeing уходит в отставку. Он занимался расследованием крушений 737 MАX
Источник: The Seattle Times
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Главный инженер подразделения коммерческих самолетов корпорации Boeing Джон Гамильтон покидает пост, сообщает The Seattle Times. По данным издания, об отставке Гамильтона сообщили сотрудникам корпорации во внутренней рассылке.
Гамильтон, в числе прочего, занимался расследованием авиакатастроф самолета 737 MАX. Как пишет The Seattle Times, он планировал уйти из компании еще в прошлом году, но его попросили остаться, чтобы помочь с выяснением причин крушений нового лайнера.
737 MAX — новейший лайнер Boeing. С марта 2019 года, после двух крушений таких самолетов, в результате которых погибли более 340 человек, все полеты 737 MAX приостановлены.