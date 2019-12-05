Главный инженер Boeing уходит в отставку. Он занимался расследованием крушений 737 MАX

Главный инженер подразделения коммерческих самолетов корпорации Boeing Джон Гамильтон покидает пост, сообщает The Seattle Times. По данным издания, об отставке Гамильтона сообщили сотрудникам корпорации во внутренней рассылке.

Гамильтон, в числе прочего, занимался расследованием . Как пишет The Seattle Times, он планировал уйти из компании еще в прошлом году, но его попросили остаться, чтобы помочь с выяснением причин крушений нового лайнера.

737 MAX — новейший лайнер Boeing. С марта 2019 года, после двух крушений таких самолетов, в результате которых погибли более 340 человек, все полеты 737 MAX приостановлены.