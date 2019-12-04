NASA обустроит «отель для роботов» на МКС

NASA отправит на МКС блок для хранения роботов, сообщается на сайте американского аэрокосмического агентства.

«Отель для роботов» прикрепят снаружи МКС, чтобы не используемые постоянно инструменты не занимали место внутри. Первыми «постояльцами» станут два внешних робота-локатора (Robotic External Leak Locator, RELL), которые ищут утечки аммиака в системе охлаждения космической станции.

При подозрении на утечку RELL выводят за борт МКС с помощью другого роботизированного инструмента — Dextre. В космосе RELL должны провести 12 часов, прежде чем их можно использовать.

«Переселение» в «отель» значительно ускорит поиск утечек, что при существующей схеме может занимать несколько недель и даже месяцев, уточнили в NASA.

Инструмент Dextre, разработанный Канадским космическим агентством, тестирует RELL Canadian Space Agency

Блок отправится на МКС 4 декабря вместе с грузовой миссией SpaceX. В дальнейшем NASA рассчитывает использовать роботы-локаторы RELL в лунной программе.