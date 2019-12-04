Huawei начала выпуск телефонов без американских комплектующих

В новой линейке телефонов Huawei — Mate 30 — нет американских комплектующих, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на UBS и Fomalhaut Techno Solutions.

По данным источников издания, китайская компания теперь использует комплектующие, произведенные подрядчиками из Нидерландов, Японии и Тайваня.

В мае 2019 года министерство торговли США объявило о решении внести Huawei в черный список и запретить ей сделки с американскими компаниями без разрешения властей. Причиной стали подозрения, что китайская компания занимается шпионажем. Из-за этого, в частности, на новых смартфонах Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, представленных в сентябре, нет приложений Google.

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