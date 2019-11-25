Новый флагманский телефон Huawei поступит в продажу в России без сервисов Google

Китайская компания Huawei запускает в России продажи своего нового флагманского телефона Mate 30 Pro без поддержки сервисов и магазина приложений Google. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

В Россию поступит ограниченная партия Mate 30 Pro. Она работает на операционной системе Android 10 от Google, но без поддержки его сервисов и магазина приложений. Стоимость телефона в России составит 40–50 тысяч рублей, продажи стартуют 25 ноября. При этом Mate 30 Pro будет продаваться только по предварительному заказу в официальном интернет-магазине Huawei.

Вместо сервисов Google компания планирует развивать собственную мобильную экосистему на базе магазина приложений AppGallery, к участию в котором пытается привлечь российских разработчиков. В Huawei не стали комментировать информацию о старте продаж Mate 30, но подтвердили, что активно развивают собственную мобильную экосистему в России.

В мае 2019 года Министерство торговли США объявило о решении внести Huawei в черный список и запретить ей сделки с американскими компаниями без разрешения властей. Причиной стали подозрения, что китайская компания занимается шпионажем. Ограничения привели к тому, что на новых смартфонах Huawei не будет приложений Google.