Huawei представила смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro. В них из-за санкций США впервые нет сервисов Google

Китайская компания Huawei представила в Мюнхене новые смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro.

Оба устройства работают на открытой версии Android. Из-за санкций США в них нет сервисов Google. Вместо Google Play в смартфонах будет собственный магазин приложений App Gallery.

Introducing the new HUAWEI Mate 30 Series Huawei Mobile

Смартфоны получили несколько камер Leica разрешением до 40 мегапикселей, в том числе ультраширокоугольные объективы и телефото-линзы.

Huawei — один из крупнейших производителей смартфонов в мире. В западных странах компанию подозревают в сотрудничестве с китайскими властями. США запретили американским компаниям сотрудничать с Huawei без разрешения.