Huawei представила смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro. В них из-за санкций США впервые нет сервисов Google
Источник: The Verge
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Китайская компания Huawei представила в Мюнхене новые смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro.
Оба устройства работают на открытой версии Android. Из-за санкций США в них нет сервисов Google. Вместо Google Play в смартфонах будет собственный магазин приложений App Gallery.
Смартфоны получили несколько камер Leica разрешением до 40 мегапикселей, в том числе ультраширокоугольные объективы и телефото-линзы.
Huawei — один из крупнейших производителей смартфонов в мире. В западных странах компанию подозревают в сотрудничестве с китайскими властями. США запретили американским компаниям сотрудничать с Huawei без разрешения.