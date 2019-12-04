Бывший глава НТВ Борис Йордан попал в топ-50 самых влиятельных людей мира. Bloomberg назвал его «королем марихуаны»

Бывший директор НТВ, финансист Борис Йордан попал в ежегодный список 50 самых влиятельных людей мира по версии агентства Bloomberg.

Bloomberg назвал Йордана «королем марихуаны». Компания Curaleaf, совладельцем и руководителем которой он является, стала крупнейшим производителем марихуаны в США, ее рыночная стоимость достигла около 2,5 миллиарда долларов. В 2020 выручка Curaleaf может превысить выручку любой другой компании по производству марихуаны в мире, предполагает Bloomberg.

Кроме Йордана, в рейтинг агентства вошел еще один выходец из России — Михаил Харитонов, который вместе со своим партнером Йоном Маккаулиффом основал в США хедж-фонд Voleon, за последний год заработавший около трех миллиардов долларов. Как ранее сообщал The Wall Street Journal, Харитонов эмигрировал из России в 18 лет.

В рейтинг Bloomberg также вошли рэпер Lil Nas X, актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж, экоактивистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Bloomberg составляет свой рейтинг 50 самых влиятельных людей мира с 2011 года. Борис Йордан попал в этот список впервые.

Йордан возглавлял телеканал НТВ в 2001-2003 годах, после того как он перешел под контроль «Газпрома». В России бизнесмен владеет компанией «Ренессанс Страхование».

Компания Curaleaf, которая выращивает и продает марихуану, была создана в США в 2010 году. Йордан купил ее в 2013-м, спустя пять лет она вышла на биржу, заработав 400 миллионов долларов. Сейчас Йордану принадлежит около 30% акций Curaleaf, состояние бизнесмена оценивается в 1,2 миллиарда долларов.