Американская компания по продаже марихуаны привлекла 400 миллионов долларов на IPO. Она принадлежит бывшему главе НТВ

Компания Curaleaf, занимающаяся продажей марихуаны и препаратов на ее основе, привлекла 520 миллионов канадских долларов (400 миллионов долларов США) в рамках первичного выхода на канадскую биржу.

Общая стоимость компании с учетом привлеченных средств составила 4 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшей в своей отрасли.

Владельцем компании является российский бизнесмен Борис Йордан, глава «Ренессанс Страхования» и бывший гендиректор телеканала НТВ.

В середине октября в Канаде вступил в действие закон, легализующий употребление марихуаны в рекреационных целях.