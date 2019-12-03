В Белгородской области в результате взрыва газа обрушилась стена многоэтажки, есть пострадавшие

В четырехэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа. В результате полностью обрушилась одна из стен многоэтажки, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Региональная прокуратура сообщила о шести пострадавших. По данным МЧС, пострадали пять человек, еще один находится под завалами. Из многоэтажки эвакуировали 18 человек, их разместят в круглогодичном детском лагере.

Взрыв газа произошел в одной из квартир, пожара за ним не последовало. По словам источника ТАСС, причиной взрыва стал неисправный газовый котел.