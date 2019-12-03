США пригрозили Франции пошлинами на 2,4 миллиарда долларов из-за французского «налога на Google»

США рассматривают введение пошлин объемом 2,4 миллиарда долларов на товары из Франции в ответ на «цифровой налог» для американских корпораций. Об этом сказано в заявлении торгового представительства США.

По мнению торгпредства, французский дискриминирует и «накладывает чрезмерное бремя» на компании из США.

В качестве ответной меры США в 2020 году могут установить пошлины до 100% на 63 вида товаров, сообщили в американском торгпредстве. Это в том числе вино, сыр, сумки и косметика, уточняет Bloomberg.

В России с января 2017 года действует так называемый . Некоторые компании столкнулись с трудностями при уплате этого налога: российские банки отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов из-за отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях.