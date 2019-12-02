РБК: иностранные компании столкнулись с трудностями при уплате «налога на Google». Они не могут заполнить платежные формы

Некоторые иностранные компании, продающие электронный контент на территории России, столкнулись с трудностями при оплате так называемого , сообщает РБК.

Российское законодательство обязывает зарубежные компании платить «налог на Google» напрямую, однако российские банки отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов из-за отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали изданию представители иностранных компаний. При этом, подчеркивают собеседники издания, платежные формы были заполнены по инструкции.

Как пояснили опрошенные изданием эксперты, иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах платежных поручений по системе SWIFT не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации. Компаниям, по их словам, просто не хватает места в платежной форме, чтобы указать все необходимые реквизиты.

В ФНС и Казначействе сообщили РБК, что данный вопрос не относится к их компетенции. В Сбербанке порекомендовали иностранным компаниям обращаться за оперативной консультацией, если платежи по каким-либо причинам отклоняются.

Глава ФНС Михаил Мишустин в ноябре заявлял, что для того, чтобы иностранные компании могли оплатить НДС от продажи электронных услуг в России, «мы создали все условия, создали мобильное приложение на английском языке».

НДС для компаний, продающих электронный контент на территории России, известный как «налог на Google», был введен с 1 января 2017 года. По прогнозам ФНС, в первые три года «налог на Google» должен принести в бюджет 82 миллиарда рублей.