ФБР признало любые российские приложения «потенциальной контрразведывательной угрозой»

ФБР США считает, что любые мобильные приложения, разработанные в России, являются «потенциальной контрразведывательной угрозой». Как сообщил в твиттере лидер меньшинства в Сенате США Чак Шумер, такой ответ ФБР дало на его запрос о приложении FaceApp.

В письме (.pdf) помощника директора управления ФБР по делам Конгресса Джилла Тайсона отмечается, что правовые механизмы дают правительству РФ возможность получить доступ к данным в пределах границ России.

Тайсон также подчеркнул, что ФСБ России может «удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам».

Джилл Тайсон добавил в письме, что ФБР примет меры, если выяснится, что приложение FaceApp каким-либо образом вмешивается в будущие выборы в США.

В июле 2019 года приложение FaceApp для редактирования фотографий, существующее с 2017 года, пережило второй всплеск своей популярности. На некоторое время оно заняло первое место в App Store в большинстве стран мира.

18 июля сенатор Чак Шумер попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию США проверить FaceApp из-за рисков для национальной безопасности и персональных данных.