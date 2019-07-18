Американский сенатор попросил ФБР проверить российское приложение FaceApp

Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию США проверить российское приложение FaceApp, позволяющее редактировать селфи пользователей, чтобы они выглядели старше или моложе.

В письме, опубликованном в твиттере сенатора, Шумер назвал тревожным то, что личные данные миллионов американцев могут быть переданы «враждебной иностранной державе». Компания Wireless Lab, разработавшая приложение, находится в Санкт-Петербурге.

Шумер отметил, что у него есть опасения как насчет защиты личных данных, которые собирает разработчик приложения, так и насчет того, знают ли пользователи, кто может иметь доступ к их данным.

В компании Wireless Lab ранее сообщили, что хотя команда разработки находится в России, личные данные пользователей не передают в эту страну. Фотографии, загруженные в приложение, хранят в облачных хранилищах AWS и Google Cloud и удаляют в течение 48 часов после загрузки. Представители FaceApp отметили, что не продают и не передают данные пользователей третьим лицам.

FaceApp — приложение для редактирования селфи, работающее с помощью нейросети. В январе 2017 года его представила компания Wireless Lab, которую за три года до этого основал бывший сотрудник «Яндекса» Ярослав Гончаров. В последнее время FaceApp вновь стало вирусным.

При запуске FaceApp в 2017 году разработчиков обвиняли в расизме из-за фильтров в приложении, которые «обеливали» чернокожих пользователей, или меняли цвет кожи, разрез глаз, форму носа и губ.