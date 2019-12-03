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Apple запустила собственную музыкальную премию. Первым лауреатом стала Билли Айлиш

Источник: Apple
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Компания Apple объявила об учреждении собственной музыкальной премии Apple Music Awards.

Премия будет вручаться ежегодно в пяти номинациях. При выборе победителей учитываются мнения редакторов сервиса Apple Music, а также статистика стриминга, рассказали в компании.

Лауреатами 2019 года стали:

  • «Артист года» — Билли Айлиш
  • «Прорыв года» — Лиззо
  • «Песня года» — «Old Town Road» рэпера Lil Nas X 
  • «Альбом года» — «When We Fall Asleep, Where Do We Go?» Билли Айлиш
  • «Сонграйтеры года» — Билли Айлиш и Finneas (родной брат певицы Финнеас)
Billie Eilish — bad guy
BillieEilishVEVO
Lizzo — Juice (Official Video)
Lizzo Music
Lil Nas X — Old Town Road (Official Video) ft. Billy Ray Cyrus
LilNasXVEVO

Первая церемония вручения премии Apple Music Awards со специальным концертом Билли Айлиш состоится в Steve Jobs Theater в Калифорнии вечером 4 декабря.

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