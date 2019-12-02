Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

Россия и Китай запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири», передает ТАСС. Церемонию в режиме видеоконференции провели президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.

По последним оценкам, «Сила Сибири» стоит 1,1 триллиона рублей. Протяженность газопровода — около трех тысяч километров, он проходит через Иркутскую и Амурскую области, а также по территории Республики Якутия.

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация договорились о поставках в 2014 году, в том же году началось строительство «Силы Сибири». Контракт на 30 лет предполагает поставку 38 миллиардов кубометров газа в год.