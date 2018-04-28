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«Сила Сибири» теперь стоит больше триллиона рублей. График

Meduza
13:06, 28 апреля 2018

27 апреля глава управления департамента строительства «Газпрома» Андрей Воробьев объявил, что в текущих ценах стоимость газопровода «Сила Сибири» составляет 1,1 триллиона рублей. «Газпром» впервые изменил оценку стоимости газопровода — ранее данные всегда приводились в ценах 2011 года. Согласно ежегодным отчетам «Газпрома», на «Силу Сибири» уже выделили больше полутриллиона рублей. «Сила Сибири» строится с 2014 года для транспортировки газа в Китай. К 2018 году было готово 75% газопровода, который должны запустить в конце 2019 года.


Фото в анонсе: Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

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