По уголовному делу о крушении автобуса в Забайкалье задержан организатор перевозки

В рамках расследования дела , упавшего с моста в Забайкальском крае, задержан организатор перевозки — 30-летний предприниматель из Читы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

В офисе и по месту жительства предпринимателя, рассказала представитель СК, прошли обыски. Следственные мероприятия также проведены в управлении ГИБДД УМВД по Забайкальскому краю и краевом управлении Ространснадзора.

После крушения автобуса в Забайкальском крае было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более человек. Расследование дела взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.