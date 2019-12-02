Нидерланды обвинили Россию в отказе выдать подозреваемого по делу о крушении «боинга» в Донбассе

Россия позволила подозреваемому по делу о Владимиру Цемаху покинуть страну, тем самым не выполнив просьбу Нидерландов о его аресте и экстрадиции. Об этом сообщает генпрокуратура Нидерландов.

В ведомстве отметили, что Россия обязана была экстрадировать Цемаха в соответствие с Европейской конвенцией о выдаче.

«События, связанные с Цемахом, никак не повлияют на начало судебных слушаний о катастрофе MH17, — уточнили в прокуратуре. — Они начнутся 9 марта 2020 года в Юридическом комплексе Схипхол, Нидерланды».

Цемах уехал в самопровозглашенную ДНР в сентябре 2019 года после того, как Киев передал его Москве в рамках обмена заключенными. На Украине Цемаха арестовывали по обвинению в создании террористической группы.

Bellingcat называл Цемаха ключевым свидетелем по делу о сбитом «боинге», позднее он стал подозреваемым. Дело о крушении лайнера «Малайзийских авиалиний» ведет Объединенная следственная группа, в июне она предъявила обвинения россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.