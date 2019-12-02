Бывший депутат Госдумы от «Единой России» Роберт Шлегель получил немецкое гражданство

Бывший комиссар движения , экс-депутат Госдумы от «Единой России» Роберт Шлегель получил немецкое гражданство, сообщает Süddeutsche Zeitung.

В переписке с газетой Шлегель заметил, что «разочаровался в политике» и его взгляды «сильно изменились». По словам Шлегеля, теперь он «совершенно обычный человек».

«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они принадлежат», — цитирует Шлегеля издание.

Экс-депутат живет в Мюнхене и работает в компании Acronis, которая занимается информационной безопасностью. По данным Süddeutsche Zeitung, после вопросов газеты Шлегеля отстранили от службы из-за его прежней работы в движении «Наши».

Шлегель был пресс-секретарем «Наших». В 2009-м движение взяло на себя ответственность за кибератаку 2007 года на сайты эстонского правительства. Кроме того, «нашистов» называли причастными к DDOS-атаке на сайт «Коммерсанта» в 2008 году.

Работая в Госдуме, Шлегель голосовал за закон, запрещающий иностранцам усыновлять сирот из России. Также он вносил в нижнюю палату парламента проект закона о наказании СМИ за публикацию «заведомо ложной информации» (документ не поддержали в правительстве).

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