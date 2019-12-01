«Я горд быть с теми, кто защищает леса». Леонардо ди Каприо ответил на обвинения в причастности к пожарам в Амазонии

Актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании НКО, которые могут быть причастными к поджогам амазонских лесов. Соответствующий пост Ди Каприо разместил в инстаграме.

«В кризисное для Амазонии время я поддерживаю жителей Бразилии, которые работают над тем, чтобы спасти природное и культурное наследие. На кону стоит будущее уязвимых экосистем, и я горд быть с теми, кто защищает их. Но мы не спонсировали упомянутые организации, хотя они и заслуживают поддержки», — написал Ди Каприо.

В Бразилии правоохранительные органы расследуют дело против четверых волонтеров, которые предположительно поджигали лес, чтобы сделать фотографии пожара для получения финансирования. Президент страны Жаир Болсонару предъявил Ди Каприо претензии в помощи этим организациям.

С начала 2019 года в Бразилии сгорели более 6,5 миллиона гектаров амазонских лесов. Число лесных пожаров в стране в этом году стало рекордным за все время наблюдений, которые ведутся с 2013 года.

Основанная Ди Каприо организация Earth Alliance обещала направить на борьбу с пожарами в Амазонии пять миллионов долларов.