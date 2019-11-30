Президент Бразилии обвинил актера Леонардо Ди Каприо в причастности к лесным пожарам в Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо финансирует некоммерческие организации (НКО), которые поджигают амазонские леса. Об этом пишет бразильское издание Estadao.

«Леонардо Ди Каприо классный парень, да? Дает деньги на поджог Амазонии», — цитирует Estadao слова президента. Издание отмечает, что Болсонару не привел никаких доказательств своих слов.

Ранее он утверждал, что волонтеры «фотографируют [лесной пожар], отправляют фото в НКО, та их распространяет, затем связывается с Леонардо Ди Каприо, он дает 500 тысяч долларов этой НКО».

Предполагается, что высказывания Болсонару связаны с делом против четверых волонтеров добровольной пожарной бригады из бразильского штата Пара. Полиция предполагает, что они поджигали лес, чтобы сделать фотографии пожара и получить финансирование от Всемирного фонда дикой природы WWF). Волонтеры это отрицали, бразильское отделение фонда тоже. Там также заявили, что не получали финансирование от Ди Каприо.

С начала года в Бразилии сгорели более 6,5 миллиона гектаров амазонских лесов. Число лесных пожаров в стране в этом году стало рекордным за все время наблюдений, которые ведутся с 2013 года. Власти Бразилии утверждали, что причиной пожаров стал в том числе человеческий фактор. Жаир Болсонару говорил, что поджоги могут устраивать сотрудники НКО.

Леонардо Ди Каприо является сооснователем благотворительной организации Earth Alliance, которая пообещала направить пять миллионов долларов на борьбу с лесными пожарами в Амазонии.