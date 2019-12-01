Режиссер Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа. Церемония, на которой ему вручили соответствующие документы, прошла вечером 30 ноября.

Перед церемонией Сенцов провел встречу с мэром города Анн Идальго, а также поучаствовал в мероприятии украинского культурного центра в Париже.

Олег Сенцов в 2015 году был осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме. В 2018 году Сенцов на протяжении 140 дней держал голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных.

Деятели культуры, а также политики и представители общественных организаций неоднократно требовали освободить Сенцова, называя его преследование неправомерным. Режиссер был освобожден в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной в начале сентября 2019 года.