Участнику акции 27 июля Самариддину Раджабову предъявили новое обвинение. Суд вернул его дело из-за несуществующего места преступления

Фигуранту «московского дела» Самариддину Раджабову предъявили новое обвинение. Об этом сообщает «Правозащита Открытки» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

В постановлении уточнено место вменяемого Раджабову преступления. Согласно документу, оно произошло «на удалении примерно 6,9 метра от киоска вентиляционной шахты» и «на удалении примерно 66,7 метра от угла дома 23 по Петровскому бульвару».

Раджабова обвиняют в том, что он бросил пластиковую бутылку в Росгвардейца. 27 ноября Тверской суд Москвы вернул его дело в прокуратуру, поскольку в обвинительном заключении не уточнялась место вменяемого Раджабову преступления. В обвинительном заключении было указано, что оно произошло возле дома № 1 на Цветном бульваре. Бадамшин заявил, что, по данным публичной кадастровой карты, такого дома не существует.

Самариддин Раджабов находится под арестом со 2 августа. Своей вины он не признает. В материалах его дела говорится, что брошенная Раджабовым бутылка не попала в росгвардейца, но тот воспринял ее как угрозу, так как она издала резкий звук при падении на землю