Датская команда Astralis станет первой киберспортивной командой, которая проведет IPO — первичное размещение акций.

Начало торгов состоится 9 декабря на бирже Nasdaq First North Growth Market Denmark в Копенгагене.

В общей сложности Astralis планирует привлечь 125-150 миллионов датских крон (18-22 миллиона долларов).

Команда Astralis была основана в 2016 году. Она — чемпион мира по игре Counter-Strike: Global Offensive.

Мировой рынок киберспорта сейчас оценивается в 1,1 миллиарда долларов.