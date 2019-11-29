Борис Джонсон не пришел на теледебаты о климате. На его место поставили тающую ледяную скульптуру
Консервативная партия Великобритании намерена пересмотреть условия вещания государственного канала Channel 4, который в ходе теледебатов поставил на место отсутствующего премьер-министра Бориса Джонсона ледяную скульптуру, сообщает издание Buzzfeed.
28 ноября Channel 4 организовал дебаты лидеров британских политических партий о глобальном изменении климата. В числе прочих на дебаты были приглашены лидер Консервативной партии, премьер-министр Борис Джонсон и правый политик Найджел Фараж, возглавляющий партию «Брекзит». Они оба отказались прийти на дебаты, сообщил телеканал. Поэтому Channel 4 поставил на место политиков в студии тающие ледяные скульптуры в форме планеты Земля, призванные символизировать «чрезвычайную ситуацию» с климатом на планете.
Теперь в случае победы на парламентских выборах консерваторы намерены пересмотреть условия вещания телеканала и проверить его на соответствие «высоким стандартам», которые предъявляются к британским общественным медиа, заявил BuzzFeed неназванный источник в партии.
Пресс-секретарь Консервативной партии Ли Кейн заявил, что уже обратился к британскому медиарегулятору Ofcom c письменным требованием провести расследование в отношении канала. По его словам, Channel 4 нарушил государственный Вещательный кодекс «провокационным предвзятым трюком» и занимался «формированием политического мнения», сообщает The Guardian.