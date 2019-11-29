«Арсенал» уволил Унаи Эмери

Главный тренер лондонского футбольного клуба Унаи Эмери отправлен в отставку.

«Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», — говорится в заявлении на сайте команды.

Временно исполняющим обязанности клуба назначен Фредрик Юнгберг.

«Арсенал» не побеждает в последних семи матчах во всех турнирах — это худшая серия команды за 27 лет, сообщает Sports.ru.

Унаи Эмери возглавил «Арсенал» в мае 2018 года. Он сменил Арсена Венгера, который был бессменным тренером лондонского клуба в течение 22 лет. Ранее Эмери тренировал ПСЖ, «Севилью» и московский «Спартак».