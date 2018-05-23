Арсена Венгера в лондонском «Арсенале» сменил Унаи Эмери. Он тренировал «Спартак» и ПСЖ

Лондонский «Арсенал» официально объявил о назначении Унаи Эмери главным тренером команды. Он сменил во главе «Арсенала» Арсена Венгера, который покинул команду по окончании сезона 2017-2018 годов.

Арсен Венгер был главным тренером «Арсенала» на протяжении 22 лет. За это время лондонский клуб выиграл три титула чемпиона Англии и семь раз победил в Кубке Англии. Венгера трижды признавали лучшим тренером сезона в английской премьер-лиге.

Унаи Эмери в 2012 году в течение примерно пяти месяцев был главным тренером московского «Спартака», откуда его уволили за неудовлетворительные результаты. Затем Эмери возглавил «Севилью», с которой трижды выиграл Лигу Европы. С 2016 года Эмери был главным тренером французского ПСЖ. Под его руководством команда завоевала титул чемпиона Франции в сезоне 2017-2018 годов.