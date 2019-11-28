Власти Москвы признали устаревшим проект здания на месте киноцентра «Соловей»

Архитектурная концепция реконструкции киноцентра в Москве, разработанная в 2017 году, устарела, заявили в Москомархитектуре.

«Данная территория требует более современного и детального подхода», — сказал представитель ведомства РИА Новости. В Москомархитектуре сообщили РБК, что намерены возобновить переговоры с девелопером о пересмотре концепции проекта.

На месте киноцентра «Соловей» собираются возвести 21-этажное жилое здание с культурно-досуговым комплексом. В здании планируют открыть пять кинозалов и реабилитационный центр с бассейном, писал ранее РБК.

Собственник киноцентра «Соловей» Вадим Меркин сообщил в письме главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, что в новом здании под кинозалы отведут около 3,5 тысячи квадратных метров. Сейчас, по словам Меркина, кинозалы занимают 1,5 тысячи квадратных метров.

Собственник также сообщил, что существующее здание нельзя эксплуатировать дальше, поскольку «противопожарная безопасность на нуле» и это угрожает посетителям. «Я, и как обычный человек, и как собственник, не хочу повторения трагедии „Зимней вишни“», — сказал Меркин.

В 2018 году стало известно, что на месте киноцентра «Соловей» планируют построить комплекс с гостиницей и культурно-досуговыми заведениями. Снос киноцентра вызвал большой общественный резонанс. Планируется, что он закроется 2 декабря.